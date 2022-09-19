«المثوى الأخير».. إزالة التاج والصولجان من نعش الملكة إليزابيث الثانية

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية إنه تم إزالة التاج الملكى والجرم السماوى والصولجان من على نعش الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا الراحلة، وذلك لإنزالها فى القبو الملكى حيث المثوى الأخير.





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