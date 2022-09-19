«اللقاء الأخير».. كلاب الملكة إليزابيث الثانية تودعها بقلعة وندسور (صورة)

جدة - نرمين السيد - سجلت عدسات الكاميرات اليوم الإثنين خلال جنازة الملكة إليزابيث الثانية لقطة مؤثرة لوقوف كلاب الملكة الراحلة فى مدخل قلعة وندسور لتوديع الملكة أثناء دخول جثمانها إلى كنيسة القديس جورج بالقلعة، حيث مثواها الأخير، لتدفن بجانب الأمير فيليب، بحسب صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية.





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