«إكليل الملكة».. سر الزهور التى وضعت على نعش إليزابيث الثانية (صور)

وقال الحساب الملكى إن إكليل الزهور يحتوى على أوراق الشجر من إكليل الجبل والبلوط الإنجليزى والميرتل "مقطوع من نبات نمت من ميرتل فى باقة زفاف الملكة" وأزهار بظلال من الذهب والوردى والبورجوندى العميق، مع لمسات من الأبيض، مقطوعة من حدائق رويال ريزيدنس.
يذكر أنه أقيمت اليوم الإثنين جنازة الملكة إليزابيث الثانية فى بريطانيا وحضرها عددًا من رؤساء وزعماء وقادة العالم.
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