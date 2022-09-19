حدث تاريخى.. نصف سكان الأرض يتابعون جنازة الملكة إليزابيث الثانية

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء أن تحطم الجنازة المتلفزة للملكة إليزابيث الثانية، جمبع الأرقام القياسية لأحداث تم بثها سابقًا فى نقل مباشر، حيث يُرجح أن يتابعها أكثر من 4 مليارات شخص حول العالم.





فقد تصبح جنزاة الملكة الحدث المباشر الأكثر مشاهدة فى العالم على الإطلاق، مما سيجعل الجنازة، الحدث المباشر الأكثر مشاهدة على الإطلاق.

كما أن هناك توقعات بان يتابع أكثر من نصف سكان الأرض جنازة الملكة، ويرجح أن يتابع أكثر من نصف سكان العالم الفصل الأخير فى عهد الملكة، الذى ينتهى مع دفنها فى دير ويستمنسر.

وإذا صحت هذه التوقعات فستكسر جنازة الملكة إليزابيث، الرقم القياسى الذى سجله النقل المباشر عالميًا، لحفل افتتاح أولمبياد أتلانتا، عام 1996، والذى تابعه نحو 3 مليارات و500 مليون شخص.

وسيحطم الرقم المرتقب للمشاهدات، الرقم القياسى لاكثر حدث يخص العائلة الملكية البريطانية مشاهدة حتى اليوم، وهو جنازة الأميرة الراحلة ديانا، قبل 25 عامًا، بعدما استقطبت تغطية هذا الحدث عددًا هائلًا من المشاهدين، بلغ نحو مليارين ونصف المليار شخص، من جميع أنحاء العالم.

ومن المرتقب أيضًا أن تتفوق جنازة الملكة إليزابيث فى عدد المشاهدات، على سلسلة حفلات "لايف 8" الخيرية التى أقيمت عام 2005 حول العالم، وأحرزت عدد مشاهدات بلغ أكثر من مليارى شخص، بحسب "سكاى نيوز عربية".

وحصد عرض Live Aid الشهير 1.9 مليار مشاهدة.

وستتفوق جنازة الملكة على الأرجح على احتفالات الألعاب النارية، ليلة رأس السنة فى سيدنى لاستقبال عام 2011، التى أحرزت عدد مشاهدات بلغ أكثر من مليار شخص.

وأيضًا من المتوقع أن تتفوق الجنازة على حدث ملكى آخر، جذب اهتمامًا عالميًا كبيرًا، وهو حفل زفاف نجل الملكة الراحلة، الأمير تشارلز، والأميرة الراحلة ديانا، الذى شاهده نحو مليار شخص عام 1981.