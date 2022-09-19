بسعر رخيص.. مواصفات هاتف هونر الجديد «Honor X6»

جدة - نرمين السيد - وتطرح هونر هاتف "Honor X6" بمواصفات مبهرة وبسعر منخفض.
ويأتى هاتف "Honor X6" بشاشة كبيرة من نوع LCD ، قياس 6.5 بوصة بدقة عرض HD +.
ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بتصميم مربع، وتبلغ دقة الرئيسية منها 50 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرتين بدقة 2 ميجابيكسل، بينما الأمامية تبلغ دقتها 5 ميجابيكسل.
ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 4 جيجابايت، و128 جيجابايت من ذاكرة تخزين داخلية، بالإضافة إلى بطارية ضخمة.
ويُطرح الهاتف بألوان عدة وهى الأبيض والأزرق والأسود، وبسعر 130 دولار أمريكى أى حوالى 2500 جنيه مصر.
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