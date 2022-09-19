صاحب الأرقام القياسية فى الفضاء.. وفاة فاليرى بولياكوف

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى أن فاليرى بولياكوف هو رائد فضاء، حمل لقب صاحب الرقم القياسى لأطول فترة يقضيها إنسان فى الفضاء. ويذكر أن بولياكوف تدرب كطبيب ببرنامج الفضاء السوفيتى وذلك خلال أوائل السبعينيات خلال القرن الماضى. وسافر بعدها كرائد فضاء لمحطة مير الفضائية مرتين في الثمانينيات والتسعينيات. وأثناء مهمة الفضاء "سويوز تى ام-18" قضى 437 يوما و17 ساعة و58 دقيقة فى الفضاء، لذا تم إطلاق لقب صاحب الرقم القياسى العالمى لأطول إقامة فردية فى الفضاء. وكشفت تقارير عن قضاء بولياكوف أكثر من 678 يوما بالفضاء طوال فترة عمله.

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