تأثير وفاة الملكة إليزابيث الثانية على أسبوع الموضة بـ لندن

جدة - نرمين السيد - تزامنا مع توديع بريطانيا اليوم الموافق 19 سبتمبر الملكة إليزابيث الثانية من خلال جنازة رسمية يشارك بها الأفراد من مختلف دول العالم.

وبسبب أجواء الحزن التى تشدها بريطانيا، قرر المجلس البريطانى للأزياء تعليق فعاليات أسبوع لندن للموضة.

ويعد أسبوع الموضة فى لندن من أكثر الأحداث التى ينتظرها الكثير فى العالم أجمع، والذى كان من المقرر إقامته الجمعة الماضية 16 سبتمبر وتواصل حتى 20 سبتمبر.

وبسبب وفاة الملكة إليزابيث، توصل المجلس البريطانى للأزياء إلى فكرى وهى استمرار عرض أسبوع الموضة فى لندن ولكن مع إيقاف الأنشطة والحفلات والأحداث المحيطة به على مدار أيام إقامته، بالإضافة إلى عدم إقامة أى أحداث متعلقة بالعرض اليوم الإثنين الموافق 19 سبتمبر، لكونه يوم الجنازة الرسمية للملكة.

وتستمر فترة الحداد الرسمية لمدة 7 أيام، كما تم منع المصممين من نشر صور مجموعاتهم حتى بعد انتهاء الفترة.

وانسحبت دار الأزياء "بربرى" من أسبوع الموضة بلندن احتراما للملكة، كما امتنع المصمم البلجيكى "راف سيمونز" عن ظهوره.

يذكر أن أسبوع الموضة بدأ مع دقيقة صمت، تكريما للملكة إليزابيث وذلك خلال عرض "دانيال دبليو فليتشر" وبعدها ارتدت عارضة أزياء بدلة سوداء.

كما حرص المجلس على تكريمها خلال الأسبوع الجارى من خلال حمل صور لها والاستعانة بالملابس السوداء، لذا شعر الحاضرين بأجواء الحزن التى فرضتها بريطانيا.

ويخطط المجلس لإقامة احتفال على شرف أسبوع الموضة فى لندن خلال أكتوبر المقبل.

وهناك علاقة خاصة تربط بين الملكة إليزابيث وأسبوع الموضة فى لندن، وذلك بعد حضورها فى 2018، حيث جلست فى الصف الأول من أحد العروض.