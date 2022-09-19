الدخول فى الدولاب.. جريمة سطو على مسنين بالولايات المتحدة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكشف الفيديو عن اقتحام رجلين ملثمين لمنزل مسنين لسرقتهما تحت تهديد السلاح بولاية فرجينيا.
وكان الثنائى يجلسان لمشاهدة أحد الأفلام أمام التلفزيون، وتفاجآ باقتحام ملثمين عليهما لسرقة منزلهما.
وأمر اللصوص المسنين بالدخول إلى الدولاب أثناء اقتحام المنزل، وجاءت المرأة بالفيديو وهى تسير نحو الدولاب بعد تصويب أحد الجناة بندقيته نحوها.
وتسعى الشرطة الأمريكية للبحث عن الملثمين الذين رصدتهما كاميرات المراقبة الموجودة داخل المنزل.
كما تم توجيه عدد من التهم منها السطو المسلح والاختطاف والتآمر لارتكاب عملية سطو وحيازة سلاح نارى.
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