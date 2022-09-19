GTA 6.. رواد جوجل يتفاعلون مع اللعبة الشهيرة

جدة - نرمين السيد - GTA 6 واندفع مستخدمو الإنترنت للبحث عن لعبة "GTA 6"، بهدف معرفة أهم التطورات فى نسختها الجديدة. تسريبات GTA 6 وكشفت تقارير أن مستخدم فى منتديات "GTA 6" نشر ملف بحجم 3 جيجابايت يضم 90 مقطع فيديو يجمع بين لقطات "GTA V وGTA VI"، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "ذا صن" البريطانية. وتم تداول فيديوهات اللعبة الشهيرة "GTA" بنسختها الجديدة عبر يوتيوب وتويتر وغيرها من المواقع والمهتمة بالألعاب عبر الإنترنت. ووفقا للصحيفة، فإن اللعبة تدور حول نسخة خيالية من ميامى تتشابه مع "GTA: Vice City" فى 2002. تطويرات GTA وتضمنت التسريبات شخصية نسائية تلعب دور البطولة خلال الإصدار السادس، كما ظهر فى واحد من الفيديوهات شاباً وفتاة يقومان بسرقة مطعم. وأعلنت الفيديوهات المسربة عن وجود كثير من التطويرات فى المبانى ونظام الجرافيك وتصميم العديد من البيئات الداخلية وتعديل حركة اللاعبين. موعد طرح GTA 6 كما تساءل البعض عن موعد طرح "GTA 6" رسميا، ولكن حتى الآن لم يتم الكشف عن أى مواعيد.

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