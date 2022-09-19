جدة - نرمين السيد - وأشار الخبراء إلى تحديث أيفون الجديد "iOS 16.1" يتسبب فى العديد من المشكلات سواء تقنية أو فنية. وأوضح الخبراء أن "iOS 16.1" يمنع نظام تحديد المواقع العالمى "GPS" عن العمل بشكل صحيح لدى مستخدمى هواتف "iPhone 14 Pro"، وذلك وفقا لموقع "MacRumors". وأشار مستخدمى هواتف "iPhone 14 Pro" اتخاذ الحذر عند تثبيته حتى يتم تصحيح الأخطاء الموجودة فيه. وأضاف الخبراء أن تلك المشكلة تسببت فى تعطيل نظام GPS الذى يعتمد عليه الكثير من المستخدمين وذلك لعدم دقته.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب خطأ تقنى فى تحديث «iOS 16.1».. تحذيرات جديدة لمستخدمى iPhone 14 Pro على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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