بتصرفات وحشية.. قرد ينتقم من هندى والسبب أصدقاؤه

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أن القرد تصرف بوحشية تجاه الرجل الهندى بسبب أصدقاءه.

وكشفت صحيفة "الديلى ستار" البريطانية، إلى أن القرد هاجم الرجل الهندى، حيث قام بضربه على رأسه بقسوة ومزق ثيابه وضربه بوحشية.

ويرجع السبب وراء تلك الحادثة الغريب فى شارع بولاية أتر براديش فى الهند، إلى ضرب الهندى لأصدقاء القرد بالحجارة فى نفس المكان.

ووفقا للصحيفة، قرر القرد الانتقام لأصدقائه وهرب من مكان هجومه على الرجل دون القبض عليه وإعادته لحديقة الحيوان.