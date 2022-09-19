وزنها 13 طنا وتهبط فى البحر.. مواصفات مذهلة لـ طائرة Mi-171A3

جدة - نرمين السيد - طائرة Mi-171A3

وذكرت وكالات عالمية أن شركة روستيخ أصدرت بيانا قالت فيه: "قامت مروحية Mi-171A3 الجديدة بأول رحلة أقاليمية مستقلة كجزء من برنامج اختبار الطيران، وحلقت هذه المروحية من موسكو إلى مدينة بطرسبورغ.. المروحية عملت بشكل جيد خلال رحلتها الإقليمية الأولى، وجميع معداتها عملت دون ظهور أية ملاحظات".

وأضافت روستيخ: "تواجد على متن الطائرة خلال الرحلة الطيار، سالفات سادرييف، ومساعد الطيار فلاديمير كوتانين، ومهندس الطيران بافل زارودنيف، ومهندس اختبار الطيران كونستانتين سامسونوف".

طائرة Mi-171A3

وأشارت إلى أن مروحية Mi-171A3 الجديدة تتمتع تبعا لمطوريها بقدرات نقل فريدة، لافتة إلى أن وزنها الأقصى عند الإقلاع يبلغ 13 طنا، ويمكنها نقل 24 راكبا، والتحليق لمسافة 1000 كيلو متر فى كل رحلة بالاعتماد على خزانات الوقود الرئيسية.

وتابعت: "يمكن لهذه المروحية العمل فى مختلف المناطق والظروف المناخية، وفى درجات حرارة تتاروح ما بين -50 إلى +50 درجة مئوية، مؤكدة إلى أنه يمكنها الهبوط فوق مياه البحر فى ظروف يكون الموج فيها بارتفاع 5 أمتار.