حسن الخاتمة.. وفاة سيدة أثناء تلاوتها لـ القرآن الكريم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - حسن الخاتمة
فى هذا الصدد، تبادل رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فيديو مؤثرا لـ سيدة من دولة إندونيسيا توفيت أثناء قراءتها للقرآن الكريم فى أحد المحافل وسط الناس.
وأثارت سيدة إندونيسية تعاطف رواد التواصل الاجتماعى، حيث ظهرت وهى تتلو آيات من القرآن الكريم، ولكن أثناء تلاوتها تلعثمت فجأة، ثم ما لبتث أن سقط أرضا.
وكشفت تفاصيل الواقعة أن السيدة كانت تتلو آيات من القرآن الكريم من سورة البقرة فى قوله تعالى: "وإلهم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم"، حيث لم تستطع استكمال الآية الكريمة، وسقطت أرضا، وعادت إلى الخلف وصمتت فقام من حولها بطلب الإسعاف سريعا حتى يتمكنوا من إنقاذها .
وحضر رجال الإسعاف على الفور، إلا أن المفاجأة كانت توقف نبض السيدة ومن ثمَّ وفاتها فى الحال، حيث لم تنقل إلى المستشفى.
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