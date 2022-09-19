توقعات الأبراج الإثنين 19 سبتمبر 2022.. نصائح مهمة فى العمل والعلاقات

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الإثنين الحمل جدد نشاطك ونفذ مهام عملك، وتقرب من شريك حياتك وامضى مع وقت لطيف. الثور ابتكر أفكار جديدة ليتحسن وضعك فى العمل، وابحث عن حبيب يتوافق مع صفاتك الشخصية وطريقة تفكيرك. الجوزاء رتب أوراقك ولا تهمل فى عملك، وجدد علاقتك بشريك حياتك وتخلص من الروتين. السرطان تمسك بقرارك على المضى قدمًا فى عملك لتحقق أهدافك، واتخذ خطوات إيجابية تجاه شريك حياتك. الأسد التقط أنفاسك ولا تجعل العمل يؤثر على صحتك ونفسيتك، وتصرف بعقلانية تجاه شريك حياتك. العذراء استمر فى تطوير ذاتك ليتحسن أدائك، وحاول أن تكون العلاقة بينك وبين شريك حياتك علاقة تفاهم. العقرب كوّن علاقات جيدة بزملائك لمصلحة العمل، ولا تثير المشكلات مع شريك حياتك. الميزان واصل العمل لتحقق أهدافك وتصبح فى المكانة التى تستحقها، وتحلى بالهدوء والصبر فى علاقتك بشريك حياتك. الجدى ابتعد عن الأشخاص السلبيين واكمل طريقك، ولا تتجاهل شريك حياتك وقوى علاقتك به. القوس احرص على التقدم فى عملك لتصل إلى ما تريد، وحسّن علاقتك بشريك حياتك وتحدث معه برفق. الحوت تعامل بهدوء فى العمل ولا تنفعل وركز تحسين مستواك، وتحدث مع شريك حياتك وانصت له وحاول إنهاء المشكلات فى الحياة العاطفية. الدلو استغل الفرص حتى لا تندم، واحرص على استقرار العلاقة العاطفية وعبر عن مشاعرك لشريك حياتك.

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