سيدة عجوز تبتلع 55 بطارية! (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقال الأطباء، وفق ما ذكر موقع "ساينس أليرت" المتخصص فى الشؤون العلمية، إن السيدة العجوز دخلت إلى المستشفى فى حالة حرجة، بعد قيامها بهذا التصرف الغريب.
وأشار الأطباء إلى أنه بمجرد إجراء الأشعة السينية على جسد السيدة العجوز تبين وجود 55 بطارية AA وAAA فى البطن والقولون، مشيرين إلى أن المرأة أصيبت بتقلصات فى المعدة، وانتفاخ؛ بسبب وزن البطاريات التى ابتلعتها.
وتمكن الأطباء من إجراء جراحة عاجلة للسيدة لانتشال 46 بطارية، بعدما طرد جسمها 5 بطاريات، وسحبوا 4 بطاريات من القولون.
وأكد الأطباء، حسبما ذكر موقع ساينس أليرت أن السيدة ستعود لممارسة حياتها بصورة طبيعية، إذ إن ابتلاعها للبطاريات لم يؤثر فى جهازها الهضمى، لافتين إلى أن ابتلاع البطاريات أمر خطير ويمكن أن يسبب مشكلات كبرى، منها إصابة الغشاء المخاطى، والانثقاب بالجسد.
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