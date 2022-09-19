Asus تكشف فى مؤتمرها غدا عن هواتف ROG Phone 6D Ultimate و 6D

جدة - نرمين السيد - وتطلق Asus مؤتمرها فى 19 سبتمبر الجارى للإعلان عن هاتف Asus ROG Phone 6D Ultimate، وهاتف ROG Phone 6D. وكشفت التقارير أن Asus تقدم كلا الهاتفين برقاقة معالج Dimensity 9000 Plus التى تتميز بدقة تصنيع 4 نانومتر، ولفتت التقارير إلى أن هاتف ROG Phone 6D Ultimate يأتى بنظام تبريد جديد يدعم تعزيز آداء المعالج. ويحتوى الهاتفين الجديدين على شاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش، ومعدل تحديث 165Hz، ومعدل لمس 720Hz، ويدعم تغطية لونية من DCI-P3 بنسبة 111%. وتدعم الهواتف بطارية بقدرة 6000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 65W عبر منفذ USB C. وينطلق هاتف 6D Ultimate بمستشعر Sony IMX766 رئيسى بدقة 50 ميجا بيكسل،مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل، بزوايا عرض فائقة الاتساع.

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