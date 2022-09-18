رئيسة وزراء نيوزيلاندا تكشف عن نصيحة الملكة إليزابيث لها منذ 24 عاما

جدة - نرمين السيد - قالت رئيسة وزراء نيوزيلاندا جاسيندا أرديرن، إن أفضل نصيحة أسدتها إليها الملكة الراحلة إليزابيث بعد أن أصبحت زعيمة وهى "تأقلمى مع ذلك فحسب"، وذلك عندما التقطها عام 1998، وسألتها كيف وفقت بين منصبها والتزامتها كأم؟.





أوصبحت أردين، الموجودة فى لندن للمشاركة فى جنازة الملكة التى ستقام غدًا الإثنين، أول امرأة فى تاريخ نيوزيلاند تنجب طفلًا وهى فى المنصب، وذلك عندما رزقت بابنتها فى عام 2018، وكانت أرديرن حبلى عندما التقت بالملكة لأول مرة.

وأرديرن التى تبلغ من العمر 42 عامًا من الزعيمات القليلات المنتخبات اللاتى شغلن المنصب وهن حبليات، وأنجبت رئيسة وزراء باكستنان الراحلة بينظير بوتو طفلًا عندما كانت فى المنصب فى عام 1990، بحسب "العربية".

وأوضحت أرديرن أن إليزابيث، التى كانت أمًا لطفلين عندما جلست على العرش فة 1952 فى عمر 25 عامًا، رزقت بطفلين آخرين وهى ملكة، وبالتالى فهى مصدر موثوق به لنصيحة جيدة.

وأشارت أرديرن لـ "بى بى سى" إلى أنه عندما تفكرين فى الزعيمات اللواتى مررن بهذا الأمر ستجدين أنه كانت هناك بينظير بوتو وأنا، لكن قبل كل ذلك كانت الملكة، كانت هناك قليلات يمكنك التطلع إليهن".

وأضافت رئيسة وزراء نيوزيلاندا قائلة: "ولذلك سألتها كيف فعلتها، وقالت ببساطة: "حسنًا.. فقط تتأقلمين مع الأمر، وكانت تلك فى الحقيقة فى اعتقادى أفضل وأكثر نصيحة عملية يمكن أن أتلقاها".

وتابعت: "تفعلين ذلك حقًا، فعلًا تتعاملين مع كل يوم على حدة عندما يحل، وتمكنت هى من ذلك بالفعل لدى احترام بالغ لها لانىى اعرف الآن ما يتطلبه الأمر لتكون إحداهن أمًا وزعيمة".