أوصبحت أردين، الموجودة فى لندن للمشاركة فى جنازة الملكة التى ستقام غدًا الإثنين، أول امرأة فى تاريخ نيوزيلاند تنجب طفلًا وهى فى المنصب، وذلك عندما رزقت بابنتها فى عام 2018، وكانت أرديرن حبلى عندما التقت بالملكة لأول مرة.
وأرديرن التى تبلغ من العمر 42 عامًا من الزعيمات القليلات المنتخبات اللاتى شغلن المنصب وهن حبليات، وأنجبت رئيسة وزراء باكستنان الراحلة بينظير بوتو طفلًا عندما كانت فى المنصب فى عام 1990، بحسب "العربية".
وأوضحت أرديرن أن إليزابيث، التى كانت أمًا لطفلين عندما جلست على العرش فة 1952 فى عمر 25 عامًا، رزقت بطفلين آخرين وهى ملكة، وبالتالى فهى مصدر موثوق به لنصيحة جيدة.
وأشارت أرديرن لـ "بى بى سى" إلى أنه عندما تفكرين فى الزعيمات اللواتى مررن بهذا الأمر ستجدين أنه كانت هناك بينظير بوتو وأنا، لكن قبل كل ذلك كانت الملكة، كانت هناك قليلات يمكنك التطلع إليهن".
وأضافت رئيسة وزراء نيوزيلاندا قائلة: "ولذلك سألتها كيف فعلتها، وقالت ببساطة: "حسنًا.. فقط تتأقلمين مع الأمر، وكانت تلك فى الحقيقة فى اعتقادى أفضل وأكثر نصيحة عملية يمكن أن أتلقاها".
وتابعت: "تفعلين ذلك حقًا، فعلًا تتعاملين مع كل يوم على حدة عندما يحل، وتمكنت هى من ذلك بالفعل لدى احترام بالغ لها لانىى اعرف الآن ما يتطلبه الأمر لتكون إحداهن أمًا وزعيمة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيسة وزراء نيوزيلاندا تكشف عن نصيحة الملكة إليزابيث لها منذ 24 عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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