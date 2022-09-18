قابلين للطى.. سامسونج تطرح هاتفين جديدين قريبا

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تنطلق الهواتف الجديدة بمواصفات مشابهة لمواصفات Galaxy Z Fold4 و Flip4 لكن بحسب المعلومات فربما تأتى هواتف W23 بتصميم مختلف فى اللوحة الخلفية للجهاز.

وأشارت تقارير أن الإصدار المرتقب سيأتى بعد إصدار سامسونج Galaxy W22، كما أن هاتف W23 Flip يرتكز على التصميم المميز لهاتف Flip4 وقد يكون الاختلاف فى معالج Snapdragon 8+ Gen 1.

ويتميز هاتفى W23 وإصدار Flip باللون الذهبى، مع تغيير فى الغطاء الخلفى الذى يأتى بشعار China Telecom باللون الأحمر، بالإضافة إلى جانب تصميم بارز باللون الذهبى للكاميرا الخلفية.