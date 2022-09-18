غدا.. عرض جنازة الملكة إليزابيث الثانية فى 125 دار سينما ببريطانيا

وأوضحت وزارة الثقافة فى بيان إن الجنازة التى تقام فى كنيسة وستمنستر والمواكب ذات الصلة فى جميع أنحاء لندن ستعرض على الهواء مباشرة على التلفزيون عن طريق هيئة الإذاعة البرطانية "بى بى سى" و"آى تى فى" و"سكاى".
ومن المتوقع أن يشارك رؤساء وزراء وأفراد من العائلات المالكة من جميع أنحاء العالم فى جنازة الملكة إليزابيث الثانية التى توفيت فى الثامن من سبتمبر عن 96 عامًا.
وأشارت الحكومة أن يوم الجنازة عطلة رسمية، ويمكن أن يشهد الجنازة جمهورًا أكبر مما شوهد فى مناسبات رئيسية أخرى فى التاريخ البريطانى الحديث، بما ذلك جنازة الأميرة ديانا فى عام 1997 وأولمبياد لندن 2012 وحفلات الزفاف الملكية، بحسب "سكاى نيوز عربية".
وقالت جمعية السينما فى المملكة المتحدة يوم الخميس إن الدخول إلى دور السينما سيكون بالمجان.
واصطف مئات الآلاف من الاشخاص لساعات هذا الأسبوع لإلقاء نظرةة الوداع على جثمان الملكة إليزابيث المسجى فى قاعة وستمنستر حتى بداية غدًا الإثنين.
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