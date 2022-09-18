بإمكانيات مميزة.. Vivo تطرح هاتف Y52t

جدة - نرمين السيد - ويحتوى الهاتف الجديد على شاشة IPS LCD بحجم 6.56 إنش، وجودة عرض HD+، ودقة 1600 فى 720 بيكسل، وتدعم الشاشة سطوع بنسبة 600 nit وأبعاد 20:9 ومعدل تحديث 60Hz.

ويأتى الهاتف برقاقة معالج Dimensity 700، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، فى ذاكرة LPDDR4X، وسعة تخزين 128 او 256 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجى فى بطاقة microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

ويتميز هاتف Vivo Y52t مستشعر رئيسى بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل، والكاميرا الأمامية فى نتوء القطرة 8 ميجا بيكسل.

ويحتوى الهاتف على بطارية 500 mAh مع تقنية الشحن بقدرة 10W، ويعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 12.

ويأتى الهاتف بذاكرو عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة 128 جيجا بايت، بسعر 186 دولار.