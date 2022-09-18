يحتفل ببلوغه سن الـ 60.. «الرجل العنكبوت» يتسلق ناطحة سحاب فى فرنسا (صور)

جدة - نرمين السيد - ورفع روبرت ذراعيه عاليًا عندما وصل إلى قمة مبنى تور توتال إنرجيز، الذى يبلغ ارتفاعه 187 مترًا فى حى الأعمال "لا ديفونس" بالعاصمة الفرنسية، وهو يرتدى ملابس حمراء.

وأوضح روبير الذى كان عيد ميلاده الستين الشهر الماضى، أنه يريد أن يرسل للناس رسالة مفادها أن كونك فى الستين من العمر لا يعد شيئًا، فلا يزال بإمكانك ممارسة الرياضة والنشاط والقيام بأشياء رائعة.

وقال لوكالة رويترز: "وعدت نفسى منذ عدة سنوات أنه عندما أبلغ الستين من عمرى سأصعد هذا البرج مرة أخرى لأن الستين ترمز إلى سن التقاعد فى فرنسا، واعتقدت أن هذه لمسة لطيفة".

وكان روبير، الذى أراد أيضًا استخدام التسلق لزيادة الوعى حول الحاجة لاتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ، قد تسلق بالفعل برج توتال إنرجيز فى مناسبات عديدة، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وبدأ روبير التلسق فى عام 1975 حين تدرب على منحدرات بالقرب من مسقط رأسه فى فالينس بجنوب فرنسا، بدأ التلق بمفرده عام 1977، وسرعان ما أصبح من كبار المتسلقين.