جدة - نرمين السيد - وأوضح خبراء الأمن وجود روابط ينشرها الأفراد عبر قنوات يوتيوب، من خلال وضعها فى الوصف الخاص بالفيديوهات. وبمجرد الدخول على تلك الروابط ينتج عنها تسريب بيانات آلاف المستخدمين واختراق أجهزتهم. وينتهز الهاكرز تعلق المستخدمين باليوتيوب ويتم حثهم على فتح الرابط الموجود أسفل الفيديو وذلك لتدمير أجهزتهم وسرقة بياناتهم. وأشار الخبراء إلى أن تلك الروابط تحتوى على فيروس خبيث معروف باسم RedLine يعمل على سرقة البيانات من متصفحات كروم وفايرفوكس وChromium. ومن خلال تلك الروابط يتم سرقة أسماء المستخدمين وكلمات المرور وبياناتهم المصرفية وغيره.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لحماية البيانات.. تحذيرات جديدة عند استخدام يوتيوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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