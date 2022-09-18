250 ألف دولار.. خطأ يصنع ثروة لموظف

جدة - نرمين السيد - ووجد أحد الموظفين العاملين فى شركة "جوجل" بحسابه المصرفى مبلغ ربع مليون دولار.

وكشفت شركة "جوجل" عن إيداعها بالخطأ لمبلغ ما يقارب 250 ألف دولار فى حساب متخصص بمجال الأمن السيبرانى، وفقا لصحيفة "البيان".

وأشار مهندس أمن الموظفين بجوجل، سام كارى، إلى أن جوجل أرسلت حوالى 249.999 دولارا إلى حسابه المصرفى.

وقال إن هناك العديد من الأخطاء الناتجة عن شركات التكنولوجيا، ولكنه لم يتمكن من العثور على العلاقة التى تربط بين مشاريع "جوجل" وعملية الدفع.

وأضاف قائلا: "الدفع كان عن طريق الخطأ.. نقدر أن الشريك أبلغنا به بسرعة، والشركة تتخذ الآن خطوات لتصحيحها"، وأنه سيتوجه إلى البنك لإرجاع المبلغ.