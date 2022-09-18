بسبب التجميل.. فتاة بـ شفاه «بطوط»

جدة - نرمين السيد - وقررت الفتاة "روبى" من مدينة نيوكاسل أبون تاين البريطانية البالغة 23 عاما من عمرها، الذهاب لعيادة تجميل لأجل حقن الشفاة. وبعد خضوعها لحقنة الشفاه، نصحتها الممرضة بإذابة مادة الفيلر للبدء مرة أخرى لأن شفتيها ممتلئتان للغاية. وعند إذابة مادة الفيلر، حدث خطأ نتج عنه انتفاخ وجهها بسرعة حتى أشبهت "بطوط". ونُقلت روبى إلى المستشفى لإعطاؤها بعض العقاقير، ثم نشرت تجربتها المرعبة مع حقنة الفيلر.

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