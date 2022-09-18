مواصفات هاتف شاومى الجديد «Xiaomi 12T»

جدة - نرمين السيد - وأشارت شاومى إلى أنها تصدر هاتفها الجديد "Xiaomi 12T" بمواصفات مبهرة.

ويأتى الهاتف الجديد شاشة من نوع OLED بقياس 6.67 بوصة وبدقة 2712 × 1220 بيكسل.

ويزود بكاميرا خلفية ثلاثية، بها مستشعر رئيسى يبلغ دقته 108 ميجابيكسل، وعدسة عريضة بدقة 8 ميجابيكسل، وآخر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابيكسل، كما يحتوى على كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل.

ويتمتع هاتف "Xiaomi 12T" بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 جيجابايت، كما يقترن ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير فى الساعة، وتدعم الشاحن السريع بقوة 120 وات.