مواصفات هاتف شاومى الجديد «Xiaomi 12T»

جدة - نرمين السيد - وأشارت شاومى إلى أنها تصدر هاتفها الجديد "Xiaomi 12T" بمواصفات مبهرة.
ويأتى الهاتف الجديد شاشة من نوع OLED بقياس 6.67 بوصة وبدقة 2712 × 1220 بيكسل.
ويزود بكاميرا خلفية ثلاثية، بها مستشعر رئيسى يبلغ دقته 108 ميجابيكسل، وعدسة عريضة بدقة 8 ميجابيكسل، وآخر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابيكسل، كما يحتوى على كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل.
ويتمتع هاتف "Xiaomi 12T" بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 جيجابايت، كما يقترن ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير فى الساعة، وتدعم الشاحن السريع بقوة 120 وات.
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