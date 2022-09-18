توقعات الأبراج الأحد 18 سبتمبر 2022.. تقدم مهنى ومفاجآت عاطفية

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الأحد

الحمل

رتب مهام عملك وشارك مديرك فى القرارات الهامة، وكن إيجابيًا مع شريك حياتك.

الثور

تحلى بالصبر والتزم بالهدوء فى العمل ولا تثير المشكلات، وابدأ حياة عاطفية جديدة وانسى الماضى وحسّن علاقتك بمن حولك.

الجوزاء

ابحث عن الشغف لتبدع فى عملك، وحاول تكوين علاقة عاطفية هادئة ومستقرة ومليئة بالمشاعر الطيبة.

السرطان

ضع خطط لعملك ليتحسن أدائك، وحافظ على علاقة يملئها الود مع شريك حياتك ولا تتدخل فى شؤونه الخاصثة.

الأسد

ابحث عن أفكار جديدة ليتطور مستواك فى العمل، وحب نفسك أكثر من ذلك وحافظ على حقوقك فى العلاقة العاطفية.

العذراء

تعامل بشكل إيجابى مع زملائك فى العمل، وحاول حل المشكلات بينك وبين شريك حياتك حتى لا تسوء العلاقة.

العقرب

حافظ على اجتهادك واهتمامك بعملك لتحقق نتائج جيدة، وخصص وقت للجلوس مع شريك حياتك وانصت له.

الميزان

لا تفصح عن أسرار عملك للآخرين فهذا ليس فى صالحك، وقوى علاقتك بشريك حياتك.

الجدى

ركز فى عملك ولا تشتت ذهنك بأشياء ليست ضرورية، وقدم الدعم والمساندة لشريك حياتك.

القوس

التزم بمواعيد العمل وناقش مديرك فى الأمور المختلفة، ولا تمارس ضغوط على شريك حياتك وتحدث معه برفق.

الحوت

حسًن علاقتك بزملائك وابتكر أفكار فى صالح العمل ككل، وابتعد عن الشخص الذى لا يريدك بجانبه وابحث عن علاقة حقيقية مع شخص أفضل.

الدلو

انصت لنصائح أصحاب الخبرة فى العمل وتعلم منهم لتتقدم، وحاول التعرف على أشخاص جديدة لتصل إلى شريك الحياة الذى تريده.