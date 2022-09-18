وفرة فى المعروض وانخفاض فى الأسعار.. مزارع: المانجة السنادى مغرقة السوق

جدة - نرمين السيد - استعرض برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، وتقدمه الإعلامية إنجى القاضى، تفاصيل حصاد محصول المانجو هذا العام، إذ أكد التقرير أن هذا العام هناك وفرة فى المعروض وانخفاض فى الأسعار.





وقال مزارع مانجو، خلال التقرير، "المانجة مغرقة السوق السنادى وأول مرة من 50 سنة يحصل كده وصدرنا وباقى لاستهلاكنا كتير". وأضاف، أن المانجو أنواع كثيرة منها العيوسى غيرها الكثير، وكل مواطن له رغباته فى اختيار نوع الماجو المفضل له.

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