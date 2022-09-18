بلونين.. Logitech تطلق السماعة اللاسلكية ZONE VIBE 100

جدة - نرمين السيد - وتأتى السماعة الجديدة بتقنية الشحن السريع، مع تصميم يدعم المستخدم بتجربة جيدة فى إرتداء السماعة على مدار اليوم، حيث يتميز التصميم برغوة من نسيج ناعم.

وتستمر السماعة بعمر شحن يصل إلى 20 ساعة من التشغيل، ويمكن شحن السماعة لفترة 5 دقائق للحصول على عمر شحن يصل إلى ساعة كاملة.

وتحتوى ZONE VIBE 100 على مشغل بحجم 40 ملليمتر، كما تتميز السماعة بصوت Bass عميق، وكذلك صوتيات ثلاثية واضحة، كما تأتى السماعة بأزرار بخاصية اللمس وتدعم التحكم فى السماعة بسهولة.

وتتوافق السماعة فى الاتصال مع تطبيق الهاتف LogiTune لضبط إعدادات السماعة بدقة أفضل، كما تدعم

Logitech ZONE VIBE 100 الاقتران عبر البلوتوث، وتأتى السماعة بلونين الأبيض والوردى، وبسعر 100 دولار.