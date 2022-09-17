جنوب إفريقيا تطالب العائلة الملكية ببريطانيا بإعادة أكبر ماسة فى العالم

جدة - نرمين السيد - وتعرف الماسة بـ "النجمة الكبرى لإفريقيا" أو "كولينان الأول".

وقُطعت الماسة من جوهرة أكبر اسخرجت فى جنوب إفريقيا عام 1905، وسلمتها القوات البريطانية فى جنوب أفريقيا للعائلة الملكية بإنجلترا.

علمًا بأنها مثبتة حاليًا على صولجان تابع للملكة.

وكثرت المطالبة باستعادة "النجمة الكبرى لإفريقيا" وغيرها من الماس منذ وفاة الملكة إليزابيث.

ويرى العديد من مواطنى جنوب إفريقيا أن استحواذ بريطانيا على الجواهر أمر غير شرعى.

وتناقش وسائل الإعلام فى جنوب أفريقيا ملكية الأحجار الكريمة، إلى جانب مطالبات بدفع تعويضات.

وأشار الناشط ثاندوكسولو سابيلو لوسائل الإعلام المحلية إلى أنه يجب إعادة الماسة كولينان إلى جنوب إفريقيا على الفور، بحسب "CNN عربى".

ووقع أكثر من 6 آلاف شخص على عريضة تطالب بإعادة النجمة الكبرى لإفريقيا، وعرضها فى متحف بجنوب أفريقيا.

ووفقًا لموقع "Royal Collection Trust" التى تشرف على المجموعة الملكية للعائلة المالكة البريطانية، تم تقديم الماسة كولينان إلى الملك إدوارد السابع فى عام 1907، بعد عامين من اكتشافها فى منجم خاص فى جنوب إفريقيا.

يذكر أن الماسة الأصلية، التى تزن حوالى 3.106 فى شكلها الطبيعى، كانت بحجم قلب الإنسان.