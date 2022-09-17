للمرة الثانية.. رائدا فضاء صينيان يسيران فى الفضاء

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وسائل إعلام حكومية صينية أن رائدى الفضاء تساى شيوى تشه وتشن دونج قاما بتثبيت مضخات ومقبض لفتح باب الكوة فى حالة الطوارئ وغيرها من المعدات خارج المحطة.

وتبنى الصين محطة فضائية خاصة بها بعد أن استبعدتها الولايات المتحدة الأمريكية من محطة الفضاء الدولية لأن جيشها يدير برنامج الفضاء الخاص بها، وفق ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وتعد عملية السير فى الفضاء هى الثانية خلال مهمة تستغرق 6 أشهر والتى ستشرف على استكمال المحطة الفضائية.

وتمت إضافة أول وحدة من مختبرين، والتى تزن 23 طنًا، إلى المحطة فى يوليو، وسيتم إرسال الأخرى فى وقت لاحق من العام الحالى.

ودعمت رائدة الفضاء ليو يانج، العضو الثالث فى الفريق الصينى، زميليها من داخل المحطة أثناء السير فى الفضاء.

وقام ليو وتشين بأول عملية سير فى الفضاء منذ حوالى أسبوعين.

ومن المقرر أن ينضم إليهم 3 رواد فضاء آخرين قرب نهاية مهمتهم، فيما ستكون المرة الأولى التى يكون فيها 6 أشخاص على متن المحطة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".