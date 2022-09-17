إنتاج Honor.. تعرف على سعر ومواصفات الجهاز اللوحى الجديد Pad X8

جدة - نرمين السيد - ويأتى الجهاز بشاشة IPS بحجم 10.1 إنش، ودقة عرض 1920 فى 1200 بيكسل.
ويحتوى الجهاز على رقاقة معالج MediaTek والتى تعرف برقاقة MT8786، وتحتوى على 8 أنوية، 6 من أنوية Cortex-A55 بسرعة 1.8 GHz، و2 من أنوية Cortex-A75 بسرعة 2.0 GHz
ويتميز الجهاز اللوحى الجديد من Honor بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، وتدعم الشركة أيضًا هذا الإصدار بإصدار قديم من نظام تشغيل الأندرويد حيث يأتى بإصدار Android 10 وواجهة Magic UI 4.0.
ويحتوى الجهاز على كاميرا خلفية واحدة بدقة 5 ميجا بيكسل، ويتميز الجهاز بأبعاد 240.2 فى 159 فى 7.55، ووزن 460 جرام.
ويقدر سعر الجهاز الجديد بسعر 186 دولار، وتم طرحه باللون الأزرق الداكن فقط، ومن المتوقع أن يتم طرح اللون الأخضر منه قريبًا.
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