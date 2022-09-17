موظفون سابقون فى أمازون يشتكون من «بخل» الشركة.. والمدير التنفيذى يرد

جدة - نرمين السيد - وكشفت سلسلة رسائل إلكترونية من موظفين سابقين، عن أن أمازون رفضت شراء شاشات حواسيب ضرورية للعمل.

وأوضحت المعلومات أن الشركة الأكبر امتنعت كذلك عن شراء أجهزة "ماك" من شركة آبل، فى حين كان يقسم كل موظفين اثنين العمل على شاشة واحدة.

وقال موظف سابق غادر العمل لدى أمازون عام 2020، إن فريقه حصل على شاشة حاسب آلى واحدة فقط.

ولفت آخر إلى أنهم حصلوا على أجهزة حاسب آلى محمولة دون المستوى المطلوب، وعندما طالبوا بأجهزة أخرى اشترطت الشركة عليهم إثبات حاجتهم لها، وذلك وفقًا لسلسة من مراسلات إلكترونية داخلية أرسلت بين موظفى الشركة، بحسب ما ذكره موقع "Insider".

وتحت عنوان "working_at_amazon" اشتكى أكثر من 20 موظفًا سابقًا فى أمازون يعملون الآن فى جوجل، من مدى تقشف صاحب العمل السابق.

وكانت أمازون توظف متدربين صيفيين، وكان هؤلاء يحصلون على شاشة كمبيوتر، ثم يأخذونها منهم بعد مغادرة المتدرب، وفق المعلومات.

وأشارت المعلومات إلى أن الموظفين كانوا يضطرون لإقامة صداقات مع الآخرين ممن كانوا مسؤولين عن اللوازم المكتبية حتى يتمكنوا من الحصول على شاحن كمبيوتر محمول إضافى على سبيل الاستعارة.

ووصل التقشف لأكثر من ذلك، فأكدت الرسائل أن إدارة الشركة سحبت ربطات المعكرونة من المطبخ وباعتها لمتاجر قريبة بحجة أنها "لا تمثل عقلية مقتصدة" بحسب ما نقلته "العربية".

واضطر موظفان فى اجتماع إلى تقسيم الخبز لأن الميزانية لم تكن عالية بمكا يكفى لطلب المزيد.

ةدافع إيثان إيفانز، المدير التنفيذى السابق لشركة أمازون، فى منشور له عن سياسة شركته.

واعتبر أن التوفير هو جزء من ثقافة أمازون باعتباره احد مبادئ القيادة الستة عشر لاتخاذ قرارات العمل، بحسب تعبيره.

يذكر أن سلسلة رسائل البريد الإلكترونى المذكورة تشمل أكثر من 2000 شخص.

وتتضمنت موظفين كانوا يعملون فى أمازون لسنوات إلى أن انتقلوا للعمل فى شركة "جوجل".