«علامة احترام».. إلغاء الرحلات الجوية ببريطانيا أثناء جنازة الملكة إليزابيث

جدة - نرمين السيد - وصد بيان فى المملكة المتحدة، أكد فيه أكثر المطارات ازدحامًا فى بريطانيا أنه سيجرى "التغييرات المناسبة" على عمليات الطيران من أجل تجنب اضطرابات بسب الضوضاء أثناء مراسم الجنازة الرسمية للملكة إلزابيث الثانية فى دير وستمنستر وفى قلعة وندسور يوم الإثنين.

وألغت الخطوط الجوية البريطانية الناقل الوطنى البريطاني، 50 رحلة قصيرة المدى ليوم الإثنين، بينما ألغت شركة خطوط فيرجن أتلانتيك 4 رحلات أمريكية من وإلى مطار هيثرو.

ووضعت هذه التغييرات التشغيلية، والتى من المحتمل أن تؤثر على آلاف المسافرين، قيد التنفيذ لضمان "أجواء هادئة" خلال أوقات معينة يوم الإثنين، والتى ستؤثر على حوالى 15% من جدول رحلات مطار هيثرو فى ذلك اليوم، بحسب "CNN عربى".

وستتوقف حركة طائرات المطار لمدة 30 دقيقة، من الساعة 11:40 صباحًا، وحتى 12:10 ظهرًا، لضمان عدم حدوث أى ضجيج خلال دقيقتى الصمت فى نهاية مراسم الجنازة.

وسيتوقف أيضًا الوصول إلى مطار هيثرو من الساعة 1:45 ظهرًا وحتى الساعة 2:20 يعد الظهر، لضمان الصمت أثناء المسيرة التشريفية، ولن يكون هناك مغادرة لمدة ساعة و40 دقيقة ابنداءً من الساعة 3:05 بعد الظهر مع اقتراب الموكب الجنائزى من قلعة وندسور، حيث توارى الثرى.

وخلال ذلك، سيتم "تخفيض" الرحلات المغادرة من الساعة 4:45 بعد الظهر وحتى 9 مساءً خلال مراسم الدفن فى كنيسة القديس جورج بقلعة وندسور.