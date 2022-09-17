هليكوبتر تطارد قاربا محملا بالمخدرات.. فيديو

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك" فإن القارب كان على متنه 1700 كيلوجرام من الكوكايين.

وجرت المطاردة المثيرة عند سواحل ولاية تشياباس، بعد أن تلقت السلطات الأمنية بلاغًا بوجود عملية تهريب مخدرات.

وفى الفيديو ظهرت عناصر خاصة من البحرية المكسيكية وهم يحاولون الهبوط على القارب، إلا أن سائقه ظل يرواغهم.

فى الأخير نجحت القوات فى ضبط 8 عناصر، وقدرت القيمة الخاصة بالشحنة بنحو 24 مليون دولار، وكان مقرر بيعها بضعف الثمن حال وصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية.