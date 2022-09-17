ثلث سكان العالم يفتقرون للإنترنت فى 2022

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان للاتحاد الدولى للاتصالات، أن عدد من يستخدمون الإنترنت حول العالم بلغ 5.3 مليار شخص، وسط تباطؤ ملحوظ لوصول الخدمة إلى البلدان الأخرى، بسبب البنية التحتية المتهالكة.
وبين التقرير أن فرص وصول الإنترنت إلى هذه البلدان تتراجع، بالتزامن مع تراجع الإنفاق على النهوض بالبنية التحتية.
ويوجد 2.7 مليار شخص، ليس لديهم القدرة على الوصول إلى الشبكة العنكبوتية، بعد أن كان العدد فى 2021 نحو 3 مليارات.
وتعد القارة الإفريقية من أكثر البلدان تضررا، إذ لا يتمتع فيها سوى 40% من السكان بالإنترنت فقط، فيما لا يزال حوالى 30% من سكان البلدان العربية لا يمتلكون القدرة على الاتصال بالشبكة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى ارتفع فيه معدل استخدام الإنترنت فى دول آسيا والمحيط الهادئ إلى 64% بعد أن كانت 61% خلال العام الماضى.
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