جدة - نرمين السيد - قالت هبة زين باحثة فى المركز المصرى للفكر والدراسات، إن التحول الرقمى هو كل الإجراءات التى تتخذها أى مؤسسة بشكل تكنولوجى بحيث تطور من أداءها وتجعله رقميا، ـأما الحوكمة فهى الإجراءات والضوابط التى تتخذها الحكومة أو أى مؤسسة حتى لو قطاع خاص بحيث يكون هناك ضوابط حاكمة للإجراءات التى تتم، حتى يكون هناك شفافية وعدالة ومساواة فى الأداء.





وأضافت زين خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن "وزارة الاتصالات لديها استراتيجية ترتكز على 3 أهداف رئيسة، وهى الترابط والتكامل بين أجهزة الدولة، وتقديم خدمات أحسن جودة وتحاول تحسن من أدائها والبنية التحتية وتكوين جيل جديد من الشباب والأشبال من المبرمجين والقادرين على النهوض بهذا القطاع". وتابعت الباحثة: "الدولة منذ 5 سنوات استطاعت أن تتخذ خطى جيدة فى بناء مصر الرقمية، ومازالت تحتاج الكثير، حدث ربط بين قواعد البيانات الحكومية بواقع 75 قاعدة بيانات، وتدريب العاملين على استخداام هذه القواعد، واستخدام منظومة الدفع الرقمى فى القطاعات الحكومية وكل الإجراءات اليومية"، بالإضافة إلى ميكنة منظومة التأمين الصحى وكارت الفلاح والمنظومة القضائية، والتقاضى عن بعد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دراسة تكشف جهود الدولة لخلق جيل من المبرمجين.. باحثة تعلق (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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