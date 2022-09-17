الأسوأ فى التاريخ.. رعب بين سكان ألاسكا بسبب إعصار ميربوك

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وقال ريك ثومان أخصائى شئون المناخ بجامعة ألاسكا فيربانكس - فى تصريح خاص أدلى به لوكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية - إن العاصفة القادمة تعد بقايا ما كان يعرف باسم إعصار ميربوك، الذى أثر على أنماط الطقس فى ألاسكا وخارجها، ومن المتوقع أن تجلب أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة قد تصل إلى ولاية كاليفورنيا المنكوبة بالجفاف.
وأضاف ثومان أن ألاسكا ستشهد عاصفة تاريخية، ففى غضون 10 سنوات أو أقل، سيشير الناس إلى عاصفة سبتمبر 2022 باعتبارها عاصفة مرجعية.
وتوقع خبراء الأرصاد فى هيئة الأرصاد الجوية الوطنية هبوب رياح بقوة قد تصل إلى إعصار فى أجزاء من بحر بيرينج، بينما قد يصل منسوب المياه فى مدينتى "إليم" و"كويوك"، على بعد حوالى 90 ميلا (145 كيلومترا) من منطقة نوم المركزية، إلى 18 قدما (5 أمتار) فوق خط المد المرتفع الطبيعى، فيما تظل التحذيرات من الفيضانات سارية حتى بعد غد الاثنين فى أجزاء من شمال غرب ألاسكا.
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