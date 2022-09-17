أخطاء ترتكبها فى الدايت تعطل خسارة الدهون (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ومن أبرز الأخطاء التى تأتى بنتائج عكسية عند تنفيذ الدايت عدم أخذ قسط كاف من النوم، والتركيز بشكل مبالغ فيه على تمارين البطن، بحسب موقع لايف سترونج.

وقد يرى البعض أن الإقبال الكبير على أطعمة تحمل علامة قليلة الدسم، فيه فوائد للصحة، إلا أن العكس صحيح، كما أن خفض عدد السعرات بشكل كبير دفعة واحدة، من الأخطاء العامة التى يرتكبها الناس عند "الدايت".

وينصح الخبراء بالحرص على تحريك الجسم بأكمله خلال فترة تنفيذ "الدايت" وخفض السعرات بنسبة معقولة للحفاظ على الصحة.