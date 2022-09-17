مسبار صينى يؤكد وجود ماء على سطح القمر

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم السبت، أن باحثين من معهد الجيوكيمياء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، وجدوا كمية كبيرة من الماء فى عينات التربة القمرية المعادة إلى الأرض، بمحتوى يقدر بما لا يقل عن 170 جراما من الماء لكل طن من تربة القمر.

ويظهر الاكتشاف، الذى نشر فى مجلة (Nature Communications)، أن معادن القمر هى خزانات مهمة للمياه.

وفى يناير الماضى، أكدت مجموعة من الباحثين الصينيين لأول مرة وجود الماء فى عينات القمر للمسبار الصينى "تشانج آه-5"، ثم فى يونيو، زعم فريق صينى آخر أن المسبار القمرى قد اكتشف علامات لوجود الماء فى شكل هيدروكسيل فى موقع الهبوط، لكن المحتوى المائى الإجمالى للعينات كان منخفضا نسبيا.

وعاد المسبار الصينى "تشانج آه-5" إلى الأرض فى 17 ديسمبر 2020، بعد أن جلب إجمالى 1731 جراما من المواد القمرية من شمال شرقى حوض محيط العواصف، الذى يقع على خط عرض أعلى من المناطق التى تم استكشافها فى جميع مهام أخذ العينات سابقا، ونظرا لفقدان دليل مباشر من تحليل العينة، ما يزال تكوين المياه السطحية القمرية وتوزيعها غير واضح، لكن الدراسة الجديدة قدمت مرجعا لتوزيع المياه فى منطقة على خطوط العرض الوسطى للقمر، وفقا للباحثين.

وقال تانج هونج، عضو فريق البحث "فى المستقبل، يمكن استخراج المياه السطحية القمرية كمكمل لاحتياجات دعم الحياة لمحطة الأبحاث القمرية المخطط لها".