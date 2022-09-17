عاد إليه الأمل.. الأمن الأدرنى يوثق لحظه إنقاذ شخص بعد 20 ساعة تحت الأنقاض

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جدة - نرمين السيد - ونشر الأمن العام صورة لشخص يدعى "هانى رستم" وثقت لحظة خروجه للنور، وسط فرحة عارمة عمت جميع الحضور.
وكتبت المدرية فى تعليقها على الصورة، إن قصة إنقاذ "رستم" ستتردد كثيرا خلال الفترة المقبلة، نظرا لصعوبتها، موضحة أن الرجل فقد الأمل لحظات وعاش على الأمل لحظات أخرى، إلى أن سمع صوت فرق الإنقاذ.
وأردفت: " ما أن سمعت القوات صوت الرجل ظلت تردد أنت تسمعنا؟ أنت تسمعنا نحن فريق البحث وسنظل معك حتى تخرج بأمان، وهو ما تم بالفعل".
جدير بالذكر أن ضحايا عمارة اللويبدة ارتفع إلى 14 قتيلا، وقد تم استخراج آخر جثة مساء الأمس، حسبما أفادت وسائل إعلام أردنية، نقلت عنها "البيان".
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