مميزات هاتف Realme GT Neo 3T.. مواصفات وأسعار مدهشة

جدة - نرمين السيد - مميزات هاتف Realme GT Neo 3T

وأعلن فرع الشركة الهندى عبر موقع ويبو Weibo الصينى، أنه سيبدأ بيع الهاتف الرائد Realme GT Neo 3T بشكل رسمى فى 23 سبتمبر الجارى.

فى هذا الإطار، كشف موقع "gsmarena" التقنى، عدة مميزات مدهشة يتمير بها هاتف ريملى الجديد 2022.

مميزات هاتف Realme GT Neo 3T

وأشار الموقع إلى أن هاتف Realme GT Neo 3T، يتميز بأنه يعمل بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 870، والمطور بدقة تصنيع 7 نانومتر، والذى يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G.

ويأتى هاتف Realme GT Neo 3T مقترنا بذاكرة وصول عشوائى رام بسعتى 8 جيجابايت، من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

ولفت الموقع إلى أن هاتف Realme GT Neo 3T يشتمل على شاشة عالية الدقة من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، وبجودة عرض FHD+، تتميز بدعم معدل تحديث 120 هرتز، مشيرا إلى أن الشاشة تدعم تقنية + HDR10.

مميزات هاتف Realme GT Neo 3T

هاتف Realme GT Neo 3T يتميز الجزء الخلفى منه بتصميم مستوحى من سيارات السباق باللونين الأصفر أو الأبيض، بالإضافة إلى اللون الأسود التقليدى، إلى جانب كاميرا خلفية ثلاثية، بعدسة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل.

هاتف Realme GT Neo 3T يحتوى أيضا على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Realme UI 3.0.

سعر هاتف Realme GT Neo 3T

وأشار موقع gsmarena إلى أن هاتف ريلمى Realme GT Neo 3T سعة 128 جيجابايت، يباع فى الهند عبر متجر الويب الخاص بشركة Realme ومتجر Flipkart الهندى، مقابل سعر يبدأ من 376 دولارا "7300 جنيه مصرى".