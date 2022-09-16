حكاية أغرب مدينة في العالم.. منازلها بلا أبواب وتحكمها النساء

جدة - نرمين السيد - وتعتبر الجزيرة ملاذ يبحث عنه الجميع فمن يمكن أن يرفض أن يعيش وسط قرية هى الأعلى فى الأمان خالية من السرقة، لدرجة أن معظم المنازل بلا أبواب، وتمتلك من المناظر الطبيعية ما يؤهلها، لتكون منطقة جذب سياحى فريدة ومن السكون والصمت ما يجعلها ضمن أوائل المناطق الافضل للاسترخاء فكل ما يمكنك سماعه على أرضها هو صوت البط داخل بركها العذبة.

أما عن رجال الجزيرة، فتكون إشارة الإجابة دائما فى البحر، فعلى مدى قرون اعتمد سكان هذه الجزيرة قاعدة روتينية للحياة قائمة على خروج رجال الجزيرة إلى البحر للصيد لمدة تصل إلى شهور، تاركين وراءهم النساء لحكم الجزيرة وحماية التقاليد ونقل الثقافة إلى الأطفال.

فبمجرد أن تصل إليها وتتجول فى تفصيلها، تجد أنك فى وسط المياه، ليس لكونها جزيرة ولكن لأن طرق هذه القرية هى فى الأساس قنوات مياه خاصة بالتنقل.

فالجميع يتنقل فى مراكب صغيرة عبر القنوات، حتى ساعى البريد لتكون الوجهة الأكثر هدوءا فى العالم لدرجة أن أعلى صوت يمكن أن تسمعه داخل هذه القرية هو صوت البط المتواجد فى قنوات التنقل.