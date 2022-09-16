موعد مولد النبى.. الإجازة الرسمية الأخيرة فى 2022

جدة - نرمين السيد - ويوافق المولد النبوى الشريف، يوم 12 من ربيع الأول من العام الهجرى، الموافق 8 أكتوبر.

وإجازة المولد النبوى تعد عطلة رسمية، وهى آخر عطلة فى عام 2022، حيث تسبقها إجازة ذكرى انتصارات أكتوبر التى توافق الخميس 6 أكتوبر.

وكان الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أكد أنه طبقا للحسابات الفلكية التى يجريها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر شهر ربيع الأول سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الـ 11 والدقيقة 56 مساء بتوقيت القاهرة المحلى، يوم الأحد 29 من صفر 1444هـ الموافق 25/9/2022م "يوم الرؤية".

وقال جاد القاضى إن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس "يوم الرؤية" فى مدينة القاهرة وكذلك فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وأوضح جاد القاضى أنه يلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس فى ذلك اليوم "يوم الرؤية" فى بعض البلدان العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم حيث يغرب الهلال فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، ولا يعتد بفترة المكث هذه لحدوث الاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم، وبذلك يكون يوم الإثنين 26/9/2022 م هو المتمم لشهـر صفر 1444هـ، وبذلك تكون غرة شهر ربيع الأول 1444هـ فلكيا يوم الثلاثاء 27/9/2022م.