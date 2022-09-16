أول دراجة طائرة فى العالم (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تستطيع الدراجة الجديدة الطيران لمدة 40 دقيقة، وتصل سرعتها إلى 100 كم/ ساعة. وطرحت الشركة الدراجة الطائرة فى الأسواق اليابانية، وثمن الواحدة منها 777 ألف دولار. ويتوقع بدء بيعها فى الولايات المتحدة عام 2023.

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