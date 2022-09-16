مواصفات هاتف أوبو الجديد K10X

جدة - نرمين السيد - ويتميز الهاتف الجديد Oppo K10X، بشاشة عالية الدقة من نوع LCD، بقياس 6.59 بوصة، بجودة عرض Full HD +، تبلغ دقتها 2412 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ويتم تشغيل Oppo K10X، بواسطة معالج ثمانى النواة من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 695، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذى يأتى مقترنا بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت متصلة بذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2، قابلة للتوسيع.

ويتمتع هاتف أوبو، بكاميرا خلفية ثلاثية، تحتوى على مستشعر رئيسى بدقة 64 ميجابكسل، ومستشعر بزاوية عرض واسعة بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفى ومكالمات الفيديو.