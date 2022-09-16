سر تكيف حيوان الياك مع البيئة منخفضة الأوكسجين

جدة - نرمين السيد - ويمكن لحيوانات الياك البرية والمدجنة التكيف مع البيئة عالية الارتفاع فوق مستوى سطح البحر فى هضبة تشينجهاى-التبت، بينما قد تعانى الثدييات غير المحلية، بما فى ذلك البشر، من مشاكل خطيرة فى الرئة والقلب عندما تتعرض لنقص الأوكسجين على الهضبة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الجمعة.

وقام باحثون من معهد الشمال الغربى لبيولوجيا الهضبة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، بتجميع مجموعتين من الجينوم على مستوى الكروموسومات، لحيوانات الياك البرى والمدجنة، استنادا إلى بيانات علم الجينوم وعلم النسخ، وفحصوا المتغيرات الهيكلية "SVs" من خلال البيانات المقروءة منذ فترة طويلة حول الياك والبقر.

واكتشف الباحثون أن 127 جينا تحمل أنواعا خاصة من المتغيرات الهيكلية تعمل بشكل مختلف فى رئات البقر والياك، ليلاحظ الباحثون بعدها نوعا فرعيا من الخلايا البطانية الخاصة بالياك والتى تعبر عن الجينات المرتبطة بالتكيف مع البيئة منخفضة الأوكسجين، وفقا للنتائج المنشورة فى مجلة ناتشر كوميونيكيشنس Nature Communications.

وتوفر هذه النتائج رؤى جديدة حول قدرة الياك على التكيف مع البيئة عالية الارتفاع فوق مستوى سطح البحر، كما تتميز بتأثيرات مهمة على فهم الاستجابات الفسيولوجية والمرضية للثدييات الكبيرة والبشر لنقص الأوكسجين.