- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
جدة - نرمين السيد - وعلقت نرمين الفقى، على الصور: "ألف مبروك ربنا يسعدكم مريم ويوسف.. فرح جميل".
وخطفت نرمين الفقى، الأنظار إليها بإطلالتها المميزة التى مزجت بين الجمال والشياكة، حيث ارتدت فستانا طويلا بدون أكمام طويلة، مع الاستعانة ببعض الإكسسوارات التى زادتها جمالا وأنوثة.
يذكر أن آخر أعمال نرمين الفقى، كان مشاركتها فى رمضان الماضى بمسلسل "الكبير أوى 6" بطولة أحمد مكى، بيومى فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، حسين أبو حجاج، ورحمة أحمد وغيرهم، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج سينرجى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شياكة وجمال.. أحدث ظهور لـ نرمين الفقى (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.