شياكة وجمال.. أحدث ظهور لـ نرمين الفقى (صور) 

جدة - نرمين السيد - وعلقت نرمين الفقى، على الصور: "ألف مبروك ربنا يسعدكم مريم ويوسف.. فرح جميل".

وخطفت نرمين الفقى، الأنظار إليها بإطلالتها المميزة التى مزجت بين الجمال والشياكة، حيث ارتدت فستانا طويلا بدون أكمام طويلة، مع الاستعانة ببعض الإكسسوارات التى زادتها جمالا وأنوثة.

يذكر أن آخر أعمال نرمين الفقى، كان مشاركتها فى رمضان الماضى بمسلسل "الكبير أوى 6" بطولة أحمد مكى، بيومى فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، حسين أبو حجاج، ورحمة أحمد وغيرهم، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج سينرجى.