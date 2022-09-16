بث جنازة إليزابيث الثانية فى سينمات بريطانيا (صور) 

جدة - نرمين السيد - ساعات قليلة تفصلنا عن الحدث العالمى الذى ينظره الجميع لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الملكة إليزابيث الثانية، والتى رحلت عن عالمنا فى عمر ناهز الـ96 عاما فى قصر بالمورال بإسكتلندا، الخميس الماضى.





وذكر موقع "ديلى ميل" بأن أكثر من 150 دار سينما فى بريطانيا أعلنت بث جنازة الملكة اليزابيث يوم الإثنين المقبل، داخل قاعاتها على الهواء مباشرة، وسيسمح لجميع المشاهدين بالدخول مجانا لرؤية نظرة الوداع الأخيرة.

وقبل أيام قليلة انطلق نعش الملكة إليزابيث الثانية، من قصر باكينجهام، ووصل إلى قصر وستمنستر، ويظل هناك حتى موعد تشييع الجنازة الوطنية الإثنين المقبل، ليتمكن الشعب من إلقاء النظرة الأخيرة فى وداعها.

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ومن المقرر أن يتم تعطيل الحياة الطبيعية فى بريطانيا يوم الإثنين المقبل، نظرا لتشييع جثمان الملكة إلى مثواه الأخير، وسيتم إغلاق العديد من محلات السوبر ماركت فى جميع أنحاء البلاد طوال اليوم، إلى جانب غلق المتاحف والأماكن الثقافية والمصالح الحكومية، بينما لم يلتزم بقرار الغلق بعض الشركات الخاصة.