- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وذكر موقع "ديلى ميل" بأن أكثر من 150 دار سينما فى بريطانيا أعلنت بث جنازة الملكة اليزابيث يوم الإثنين المقبل، داخل قاعاتها على الهواء مباشرة، وسيسمح لجميع المشاهدين بالدخول مجانا لرؤية نظرة الوداع الأخيرة.
وقبل أيام قليلة انطلق نعش الملكة إليزابيث الثانية، من قصر باكينجهام، ووصل إلى قصر وستمنستر، ويظل هناك حتى موعد تشييع الجنازة الوطنية الإثنين المقبل، ليتمكن الشعب من إلقاء النظرة الأخيرة فى وداعها.
سر التاج المرصع بـ3 آلاف ماسة الموجود على نعش الملكة إليزابيث (صور)
ومن المقرر أن يتم تعطيل الحياة الطبيعية فى بريطانيا يوم الإثنين المقبل، نظرا لتشييع جثمان الملكة إلى مثواه الأخير، وسيتم إغلاق العديد من محلات السوبر ماركت فى جميع أنحاء البلاد طوال اليوم، إلى جانب غلق المتاحف والأماكن الثقافية والمصالح الحكومية، بينما لم يلتزم بقرار الغلق بعض الشركات الخاصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بث جنازة إليزابيث الثانية فى سينمات بريطانيا (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.