وأوضح بأن فصل الخريف سيبلغ طوله هذا العام 89 يوما و20 ساعة و54 دقيقة، وفقا للحسابات الفلكية.
وأشار رئيس المعهد، اليوم الجمعة، إلى أنه فى هذا اليوم ستشرق الشمس مباشرة على خط الاستواء ويتساوى طول النهار والليل فى جميع أنحاء العالم، ويكون خريفا فى نصف الكرة الشمالى وربيعا فى نصف الكرة الجنوبى.
وأوضح أنه بعد لحظة الاعتدال الخريفى، تبدأ الشمس بالانحراف باتجاه الجنوب حتى يقصر طول النهار ويزيد طول الليل ويبلغ أقصاه عند ذروة الشتاء فى 21 ديسمبر المقبل، فيكون النهار فى ذلك اليوم هو أقصر نهار فى العام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معهد الفلك يعلن موعد بدء فصل الخريف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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