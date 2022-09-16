معهد الفلك يعلن موعد بدء فصل الخريف

جدة - نرمين السيد - قال رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضى، إن ذروة الاعتدال الخريفى ستحدث فى الساعة الثالثة و4 دقائق صباح الجمعة المقبلة، بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة.





وأوضح بأن فصل الخريف سيبلغ طوله هذا العام 89 يوما و20 ساعة و54 دقيقة، وفقا للحسابات الفلكية.

وأشار رئيس المعهد، اليوم الجمعة، إلى أنه فى هذا اليوم ستشرق الشمس مباشرة على خط الاستواء ويتساوى طول النهار والليل فى جميع أنحاء العالم، ويكون خريفا فى نصف الكرة الشمالى وربيعا فى نصف الكرة الجنوبى.

وأوضح أنه بعد لحظة الاعتدال الخريفى، تبدأ الشمس بالانحراف باتجاه الجنوب حتى يقصر طول النهار ويزيد طول الليل ويبلغ أقصاه عند ذروة الشتاء فى 21 ديسمبر المقبل، فيكون النهار فى ذلك اليوم هو أقصر نهار فى العام.