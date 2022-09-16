كوريا الجنوبية تفتتح مهرجان الثقافة العربية الـ 15 فى سول

جدة - نرمين السيد - وذكرت الجمعية الكورية العربية التى تنظم المهرجان فى بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية يونهاب، أن المهرجان السنوى الهادف لتعزيز التبادل الثقافى بين العالمين الكورى والعربى، فى هذا العام خصص جناحا خاصا بكأس العالم لكرة القدم، متمنيا إقامة منافسات كأس العالم لكرة القدم 2022 التى تستضيفها قطر لأول مرة فى العالم العربى بنجاح.

وأعربت الجمعية عن أملها فى أن يوفر المهرجان للشعب الكورى فرصة للتقرب أكثر من الثقافات العربية ومونديال كأس العالم 2022 بقطر.

ومن المخطط إقامة حفل الاستقبال الرسمى، بعد ظهر يوم الإثنين المقبل، بحضور رؤساء البعثات العربية والدول المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم ومسئولين وممثلين كوريين.